إسرائيل: نرفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية مع الفلسطينيين

2024-02-16 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. وجاءت تصريحات نتنياهو بعد اتصال أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي حسابه على منصة “إكس”، كتب نتنياهو: “لقد أوضحت في جلسة مجلس الوزراء موقفي من الحديث […]

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