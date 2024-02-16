الذهب يتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي

2024-02-16 07:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتجه الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الذهب عوض بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، استقر السعر الفوري للذهب عند 2003.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، وخسر أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضًا عند 2015.30 دولاراً للأوقية.

وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع، وارتفع نحو 0.6 بالمئة يوم الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الخميس، إنه ليس مستعدًا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء تخفيضين لعام 2024، وهو أقل من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الجماعية لثلاثة تخفيضات تم إصدارها في عام 2024. ديسمبر.

سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماع السياسة الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة. ويتوقع التجار أن يصل الخفض الأول على الأرجح في يونيو.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 892.04 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 938.55 دولاراً، في حين ارتفعت الفضة 0.1% إلى 22.93 دولاراً.