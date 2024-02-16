استقرار أسعار النفط بعد تسجيلها أعلى مستوى في 3 أسابيع

2024-02-16 07:48:02 - المصدر: واع

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تباينت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد أن صعدت أمس إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، إثر حالة عدم اليقين المرتبطة بالإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.08% إلى 78.09 دولاراً للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.11% إلى 82.77 دولاراً للبرميل.

وفي نهاية تعاملات أمس الخميس، صعدت أسعار النفط وسجل مزيج "برنت" أعلى مستوى في عدة أسابيع، حيث بلغ المزيج العالمي 82.86 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية يناير الماضي، فيما صعد الخام الأمريكي إلى 77.59 دولاراً للبرميل.

المصدر: وكالات