كوريا الجنوبية تقيل مدربها الألماني كلينسمان

2024-02-16 07:48:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الجمعة إقالة المدرب الألماني لمنتخب بلاده يورغن كلينسمان بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا في قطر الأسبوع الماضي.وقال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي (تشونغ مونغ-جيو) في مؤتمر صحافي لإعلان إقالة المدرب الألماني بعد أقل من عام على التعاقد معه: "قرر الاتحاد الكوري لكرة القدم تغيير المدرب الوطني بعد دراسة متأنية".وأضاف تشونغ: "فشل كلينسمان في إظهار القدرات الإدارية والقيادة المتوقعة من المدرب الوطني في مجالات التكتيكات والإدارة الشخصية ونهج العمل وغيرها من المجالات الضرورية لتحقيق القدرة التنافسية للمنتخب".وتابع: "لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، لذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".المصدر: فرانس برس