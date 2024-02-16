الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي في بغداد

2024-02-16 07:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي بمنطقة الكاظمية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا ماليا قدره مليوني دينار".

واوضحت، أنه "تمت عملية القبض بعد أن استنجدت فتاة بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الاجرام حول تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية تم التوصل الى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود وضبط المبلغ الذي تمت مساومة الفتاة به".

ولفتت الى، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".



