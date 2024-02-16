خارطة بالمدن والقرى العراقية المهددة بالسيول

2024-02-16 07:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، من اجتياح السيول بعض المحافظات من ضمنها إقليم كردستان جراء الأمطار الغزيرة.

وقال عطية في منشور على "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، ان "حالة عدم الاستقرار تستمر في الأجواء هذا اليوم الجمعة 16/2 في معظم مدن البلاد"، مبينا "ماتزال التحذيرات من غزارة الهطول اليوم تشمل مناطق من مدن شمال البلاد إضافة الى ديالى وشمال واسط.

وأضاف، أنه "من متوقع أن تجتاح السيول شرق ديالى وشرق واسط جهة الحدود"، مشيرا إلى "ضعف واضح في كميات الهطول في البصرة والناصرية وبادية الجنوب اليوم".

وتابع عطية، ان "الأجواء تصحو مساءً، مع استمرار فرص التكونات الرعدية الممطرة في مدن إقليم كردستان، وكركوك، وشمال ووسط نينوى، و ديالى، وبعض مناطق صلاح الدين".