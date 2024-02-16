المصرف العقاري يقرر تمديد اتفاقية التحصيل والجباية الإلكترونية

2024-02-16 07:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت إدارة مجلس المصرف العقاري، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، تمديد اتفاقية التحصيل والجباية الإلكترونية المعتمدة لديه.

وذكر بيان لوزارة المالية تلقته "بغداد اليوم"، أن "إدارة مجلس المصرف العقاري قررت في جلسته الاخيرة تمديد العمل بإتفاقية التحصيل والجباية الالكترونية المعتمدة لديه".

وأضاف أن "مدير عام المصرف عباس شهاب الجواهري أكد ان الجباية الالكترونية ستساهم في إطلاق الصرف والتصرف دون مواجهة حالات العجز الوقتي بالايرادات المالية بسبب التباطؤ الذي يحصل نتيجة الطرق التقليدية".

واوضح الجواهري وفقا للبيان أن "المصرف يعمل حالياً على اعداد قاعدة بيانات إلكترونية والانتقال من الجباية اليدوية إلى الجباية الإلكترونية لتسهيل اجراءات تسديد الاقساط على المواطنين والعمل على مكافحة الفساد المالي والاداري الذي يرافق وسائل الجباية التقليدية" .

وأشار الى أن "هذا الإجراء تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء حول التحصيل والجباية الإلكترونية وإعتماد التحول من التعاملات المالية النقدية الى التعاملات الالكترونية وتحصيل الاموال من خلال تطبيق الانظمة الالكترونية الحديثة".