2024-02-16 07:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، بأن السيول الايرانية الحقت اضرارا باقدم طرق الحدود في العراق، فيما اشار الى انها وصلت الى طريق ديالى-واسط.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تدفق السيول من الشريط الحدودي العراقي – الايراني صوب وديان مناطق قزانية ومندلي في الساعات الماضية تصاعد بمعدلات عالية وبدأ يغمر 6 وديان حتى الان لكنه لم يخرج عن نطاق السيطرة ولاتزال الوديان تستوعب بمرونة الموجات المتصاعدة".

واضاف، ان "قوة تدفق السيول تسببت باضرار في عدة مقاطع من طريق الحدودي الذي يربط قزانية باكثر من 20 قرية ويصل الى حدود بدرة وزرباطية وهو من اقدم طرق الحدود في العراق كما ان موجات السيول وصلت الى طريق ديالى – واسط او مايعرف بطريق شعنون لكنها لم تسبب في قطعه حتى الان".

واشار الى ان" خلية الازمة الحكومية تراقب وضع تدفق السيول عن كثب من خلال الاتصال المباشر بالمناطق"، لافتا الى ان "مناطق شرق ديالى تشهد اكبر موجة سيول خلال موسم الشتاء حتى الان".

وشهدت محافظات وسط وشمال العراق موجات مطرية شديدة في موجة تستمر حتى السبت المقبل.