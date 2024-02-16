بسبب الأداء "الباهت".. إقالة مدرب منتخب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان

2024-02-16 08:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، يوم الجمعة، إقالة مدرب المنتخب الأول، الألماني يورغن كلينسمان، وذلك بعد أسبوع من نهاية كأس آسيا 2023.

وتأتي إقالة أسطورة منتخب ألمانيا السابق، من منصبه الحالي، بعد الأداء "الباهت" لكوريا الجنوبية خلال بطولة كأس آسيا 2023.

وودع المنتخب الكوري البطولة من نصف النهائي، بالخسارة أمام منتخب الأردن 0-2، وكان قد أقصى السعودية وأستراليا في الأدوار السابقة.

وكانت اللجنة الاستشارية لمنتخب كوريا الجنوبية، قدو أوصت يوم أمس الخميس، بإقالة مدرب المنتخب الأول، الألماني يورغن كلينسمان بعد الأداء الضعيف الذي قدمه في نهائيات بطولة كأس آسيا.

ويحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز 23 في قائمة تصنيف المنتخبات التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكنه خسر 2-صفر أمام نظيره الأردني الذي يحتل المركز 87 عالميا في قبل نهائي كأس آسيا في قطر في وقت سابق من الشهر الجاري ما تسبب في ظهور مطالبات بإقالة كلينسمان (59 عاما) من جانب بعض المشجعين والسياسيين بعد فشل الفريق في سعيه للفوز باللقب القاري للمرة الأولى منذ 64 عاما.