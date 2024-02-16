2024-02-16 08:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يجري الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم غد السبت، قرعة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة، فيما تقرر أن تستضيف ثلاث مدن أحداث البطولة.

وقال عهد فالح، المنسق الإعلامي لاتحاد السلة، لوكالة شفق نيوز، إن "عشرة أندية ستشارك في منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، وهي (آليات الشرطة والوحدة والسماوة والجماهير والشباب البصري والشطرة ودربندخان وعمال نينوى والناصرية ونفط ميسان)".

وأوضح فالح، أن "الاتحاد حدد موعد مباريات البطولة للمدة من 25 - 27 من شهر شباط الجاري"، مشيراً إلى أن "مباريات المجموعة الأولى ستقام في دربندخان، أما الثانية في كربلاء، بينما ستكون النهائيات في بغداد يومي 8-9 آذار المقبل".