المرور توضح بشأن مبالغ الغرامات المسجلة عبر الكاميرات الذكية

2024-02-16 08:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن مبالغ الغرامات التي ستفرض عبر الكاميرات الذكية هي ذاتها المسجلة بالوصولات.وقال المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة تعمل وفق القانون المروري رقم 8 لسنة 2019، الذي حدد نوع المخالفات ومبلغ الغرامة".وأشار القيسي، إلى أن "الغرامات فرضت وفق القانون، لذلك لا يستطيع أي شخص أن يقلل أو يلغي أو يضاعف مبلغ الغرامات سواء بالكاميرات أو عبر الوصولات، إلا بنص قانوني".وفي وقت سابق، أكدت مديرية المرور العامة، أن مسألة الكاميرات الذكية في التقاطعات لا زالت قيد التجربة مشيرة الى أن عمل الكاميرات هو رصد المخالفات في الطرق الداخلية ولم يتم تسجيل أي غرامة حتى الآن.وأوضحت أن المخالفات المرورية بالنسبة للكاميرات الموضوعة بالطرق الداخلية ستتضمن فرض غرامة على عدم ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب بجانبه، فضلاً عن التجاوز على السايد الأيمن وعرقلة حركة السير، واستخدام الهاتف النقال، الى جانب عدم وضوح اللوحات المرورية والسير عكس الاتجاه.وبينت أن الكاميرات الذكية سيتم تفعيلها بعد إتمامها بالتقاطعات كافة ومن المؤمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عنها.