الدولار يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي

2024-02-16 08:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفع الدولار خلال تعاملات الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات […]

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