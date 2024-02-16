2024-02-16 08:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي بمنطقة الكاظمية. وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا […]

ظهرت المقالة في بغداد..الإطاحة بمبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغ مالي أولاً على ايرث نيوز.