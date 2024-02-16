2024-02-16 08:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب وكيل سكرتير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف عن قلقه إزاء التدهور الأمني في غرب إفريقيا، نتيجة ازدياد نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي وجماعاته في المنطقة. وقال فورونكوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن تنظيم “داعش” “لا يزال يمثل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين”، ولاسيما في غرب إفريقيا والساحل، وهما المنطقتان “الأكثر تضررا […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة قلقة من تمدّد “داعش” في غرب إفريقيا أولاً على ايرث نيوز.