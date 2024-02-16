استقرار أسعار الذهب لكنها تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي

2024-02-16 08:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير شباط الجاري، فيما تتجه نحو الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، بعدما سجلت أرقام التضخم في أميركا مستويات تفوق التوقعات عن يناير كانون الثاني، مما أثار مخاوف حول سرعة بدء الفدرالي خفض معدل الفائدة. وعلى الرغم من تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا […]

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