2024-02-16 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الجمعة، أن تمكين الشباب يخلق جيلاً جديداً واعياً من القيادات.

وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تمكين الشباب يخلق جيلاً جديداً واعياً من القيادات القادرة على تحقيق نقلة نوعية"، لافتا الى أن "الشباب هم لبنة التحول التنموي لانهم الاكثر عطاء وتأثيراً في المجتمع".

وأضاف أن "الشباب هم حلقة الوصل بين الحاضر والمستقبل المليء بالتحولات نحو أفق واسعة"، مؤكداً أن "الاهتمام بفئة الشباب يقود الى رسم مستقبل يواكب الحداثة ويصنع جيلاً يمتاز بقدرته على خرق الصعوبات".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في الـ15 من آب 2023 ما يأتي :

1- تأليف المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء ( الشباب والرياضة نائباً للرئيس والمالية، والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة ، والتعليم العالي والبحث العلمي ) ورئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب.

2- إنشاء مكتب رئيس مجلس الوزراء منصة إلكترونية تختص بجميع أفكار ومقترحات الشباب لتكوين قاعدة بيانات أساسية تسمى (نافذة بنك الأفكار الشبابية) يديرها مختصون في مجال تكنولوجيا المعلومات ويشرف عليها مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب.

3. دراسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تعديل قانون 21 لسنة 2008 بشأن إعادة الارتباط ( الإداري والفني ) لمديريات الشباب والرياضة بوزارة الشباب.

4. إلزام المحافظات بتخصيص ما لا يقل عن (5%) من موازنة المحافظة لقطاع الشباب والرياضة تستوفى من إيرادات المنافذ الحدودية ومن واردات البترودولار أو أي إيرادات أخرى.

5- تتولى وزارة الشباب والرياضة إجراء تقويم نصف سنوي لأداء مديري مديريات الشباب والرياضة في المحافظات، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للشباب لأخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن نتائج التقويم.

6. منح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الأولوية للشباب في تسمية شاغلي المناصب (الاستشارية، والإدارية، والفنية، ...) المتعلقة بشؤون الشباب على وفق القانون والضوابط النافذة.

7. أخذ اللجان المختصة في المحافظات ما يقتضي لرفع التجاوزات على بيوت ومنتديات الشباب وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين وإعادة تأهيلها.

يذكر أن سكرتارية المجلس الأعلى للشباب أعلنت عن الموافقة على قيـام المحافظـات كـافـة بإطـلاق حملـة لتأهيل المنشآت الشبابية، مـن أجـل فـتح المجـال للمنظمات والفـرق الشبابية في إقامـة أنشـطتهم ومبـادراتهم بمـا يـخـدم الشباب وبإشراف المجلس الأعلى ، استناداً للفقـرة 4 مـن قـرار مجلـس الـوزراء (23465) لسنة (2023).