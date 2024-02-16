الموارد تعلن ارتفاع الخزين المائي في سد دربندخان

2024-02-16 09:00:02 - المصدر: واع

ديالى - واع - ثائر هاديأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، ارتفاع الخزين المائي في سد دربندخان.وقال مدير سد حمرين، ثعبان جاري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أمطار يوم أمس الخميس، تركزت في المناطق الشمالية والحدود الشرقية مع إيران ومناطق خانقين ومندلي وقزانية".وأضاف أن "ورادات سد دربندخان بلغت اليوم، 450 متراً مكعباً في الثانية"، مبيناً أن "هذه المياه الداخلة إلى خزين السد هي لفائدة أراضي وبساتين محافظة ديالى".ولفت إلى أن "بحيرة حمرين بانتظار وصول المياه إليها في الساعات المقبلة لاحتساب وارداتها".