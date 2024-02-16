الاستخبارات العسكرية: ضبط (6000) حبة مخدرة في الأنبار

2024-02-16 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، ضبط 6 الاف حبة مخدرة في محافظة الأنبار.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر، وبعد البحث والتفتيش تم ضبط مخبأ لمواد مخدرة تقدر بنحو 6000 حبة مخدرة من مادة (001) نوع لكزز في منطقة الرميلة التابعة إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".وأضاف: "تم تسليم المواد المخدرة إلى الجهة المختصة أصولياً".