وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد

2024-02-16 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، القبض على 6 مطلوبين بقضايا ارهابية.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في بغداد الكرخ، شرعت بعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية تمكنت خلالها من القاء القبض على ستة مطلوبين على ذمة قضايا وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب" .واوضح البيان، انه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش الارهابية وانهم كانوا يتقاضون مبالغ بخسة لقاء انتمائهم الى تلك العصابات الارهابية" .واضاف: "تم تدوين اقوالهم واحيلوا الى القضاء استعدادا لمثولهم امام القضاء لينالوا جزاءهم العادل".