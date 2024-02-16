الاستخبارات العسكرية تضبط 6 الآف حبة مخدرة في الأنبار

2024-02-16 09:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، ضبط 6 الاف حبة مخدرة في محافظة الأنبار .

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع عشر، وبعد البحث والتفتيش تم ضبط مخبأ لمواد مخدرة تقدر بنحو ( 6000 ) حبة مخدرة".

واشار الى انها "من مادة ( 001 ) نوع لكزز، وتم ضبطها في منطقة الرميلة التابعة إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار"، مبينا أنه "تم تسليم المواد المخدرة إلى الجهة المختصة أصولياً".



