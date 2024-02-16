لجنة نيابية تؤكد للثامنة انتشار المخدرات بين البيوت والمدارس في بغداد

2024-02-16 09:24:11 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات في برلمان العراق عدنان الجحيشي لقناة الثامنة انتشار المخدرات في منازل ومدارس العاصمة بغداد. ارهاب صامت ينتشر في عاصمة العراق. البتاوين احد احياء العاصمة العراقية بغداد، حي يسكنه الفقراء وسط المدينة، عدد كبير من تجار المخدرات يبيعون موادهم المخدرة في هذا الحي. رئيس لجنة مكافحة المخدرات في مجلس النواب العراقي عدنان الجحيشي يقول لقناة الثامنة: " المخدرات هي الافة الخطيرة التي دخلت في بيوتنا بدون استئذان، واسميها بالارهاب الصامت، وصلت الى ابنائنا وبناتنا الطلبة في مراحل المتوسطة والاعدادية والجامعات ... خطر كبير حقيقي يداهم شعبنا العراقي وخاصة شبابنا، لاتوجد لجنة في مجلس النواب العراقي مختصة