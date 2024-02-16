جهاز المخابرات يطيح بشبكة دولية مختصة بتجارة المخدرات في بغداد

2024-02-16 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة، الاطاحة بشبكة دولية مختصة بتجارة المخدرات وبحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بناءً على معلومات دقيقة وملاحقة استخبارية حثيثة خارج العراق وداخله، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات المرتبطين باحدى الشبكات الدولية".واضاف البيان، انه "بعد مداهمة اوكارهم في العاصمة بغداد تم ضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة كانوا يخططون لتوزيعها في عدد من المحافظات العراقية".وتابع: "أحيل الملقى القبض عليهم والمضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".