2024-02-16 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ستة اهابيين في مناطق متفرقة من بغداد. وذكرت الوكالة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في جانب الكرخ من بغداد شرعت بتنفيذ عملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية، تمكنت خلالها من القاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا وفق احكام المادة […]

ظهرت المقالة وكالة الاستخبارات: القبض على 6 ارهابيين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.