2024-02-16 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح وزير دفاع لاتفيا أندريس سبرودز بأن تحالفا دوليا وعد بتسليم مليون طائرة بدون طيار إلى أوكرانيا في غضون عام، حيث تعاني من نقص في الذخيرة وتعقيدات التمويل من واشنطن. ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أندريس سبرودز قوله: “المهمة الأساسية في الوقت الحالي هي تزويد أوكرانيا بهذه التقنيات الضرورية للغاية، وكذلك ترجيح كفة الميزان، […]

ظهرت المقالة “بلومبيرغ”: تحالف دولي يعتزم تزويد أوكرانيا بمليون مسيّرة خلال عام أولاً على ايرث نيوز.