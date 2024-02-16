بدء انحسار "السيول الإيرانية" شرق ديالى.. لا مخاطر تهدد طرق الحدود

2024-02-16 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، بدء انحسار السيول القادمة من الحدود العراقية- الإيرانية شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "السيول المتدفقة من الشريط الحدودي العراقي – الإيراني صوب 6 وديان في محيط قزانية ومندلي وقراهما شرق ديالى، بدأت بالانحسار فعليا مع توقف الموجة المطرية بعد تجاوز مرحلة الذروة بعد منتصف ليلة امس".

وأضاف الخزاعي، ان "تدفق السيول بدء بالانخفاض تدريجيًا"، لافتا الى انه "تم تشكيل لجنة لحصر الاضرار الناجمة عنها في الطريق الحدودي في بعض المقاطع لكن سير المركبات مستمر دون أي إشكاليات".

واكد ان "ملايين الأمتار المكعبة غمرت 6 وديان حدودية تمتد لمسافات طويلة"، مشددا على "ضرورة الإسراع بإنشاء سد عملاق قادر على استيعاب مياه السيول للاستفادة منها في مواسم الجفاف".

وكان مسؤول حكومي اكد، اليوم الجمعة، بأن السيول الإيرانية الحقت اضرارا بأقدم طرق الحدود في العراق، فيما أشار الى انها وصلت الى طريق ديالى-واسط.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تدفق السيول من الشريط الحدودي العراقي – الإيراني صوب وديان مناطق قزانية ومندلي في الساعات الماضية تصاعد بمعدلات عالية وبدأ يغمر 6 وديان حتى الان لكنه لم يخرج عن نطاق السيطرة ولاتزال الوديان تستوعب بمرونة الموجات المتصاعدة".

وأضاف، ان "قوة تدفق السيول تسببت بأضرار في عدة مقاطع من طريق الحدودي الذي يربط قزانية بأكثر من 20 قرية ويصل الى حدود بدرة و زرباطية وهو من اقدم طرق الحدود في العراق كما ان موجات السيول وصلت الى طريق ديالى – واسط او ما يعرف بطريق شعنون لكنها لم تسبب في قطعه حتى الان".

وأشار الى ان" خلية الازمة الحكومية تراقب وضع تدفق السيول عن كثب من خلال الاتصال المباشر بالمناطق"، لافتا الى ان "مناطق شرق ديالى تشهد اكبر موجة سيول خلال موسم الشتاء حتى الان".

وشهدت محافظات وسط وشمال العراق موجات مطرية شديدة في موجة تستمر حتى السبت المقبل.