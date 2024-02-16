المخابرات العراقية تفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات

2024-02-16 10:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عن الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة بحوزتهم.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكال شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات دقيقة وملاحقة استخبارية حثيثة خارج العراق وداخله، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات المرتبطين بإحدى الشبكات الدولية".

وبينت أنه "تمت مداهمة أوكارهم في العاصمة بغداد وضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة كانوا يخططون لتوزيعها في عدد من المحافظات العراقية".

وأشارت الخلية إلى إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة.