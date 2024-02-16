خلال 2023.. منظمة تكشف عدد العمال الأجانب في إقليم كوردستان (صور)

2024-02-16 10:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس منظمة الثقافة وحماية العمال الأجانب، حمه هزار، يوم الجمعة، عن إحصائية خاصة بوضع العمال في إقليم كوردستان خلال عام 2023.

وقال هزار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "يوجد في الإقليم أكثر من 40 ألف عامل أجنبي وهم كغيرهم من طبقات المجتمع الكوردستاني تأثروا بالأزمة المالية وخصوصاً تأخر الرواتب المرتبطة بهم كذلك".

وأضاف "خلال عام 2023 تم تسجيل 12 حالة وفاة، وحالتيّ اعتداء جنسي، و52 حالة تجاوز جرى معالجة 32، وحالة إتجار بعمال أجانب وتهريبهم إلى وسط وجنوب العراق وقد تمت معالجة هذه المشكلة من خلال تجديد جوازات سفر نحو 500 عامل من النيبال في كوردستان".

وعن المشاكل التي يعانيها العمال الأجانب، بين هزار أن "عدم اعتماد المعايير العالمية في إدخال العمالة الأجنبية أثر بشكل كبير على حقوق بعض العمال"، مشيراً إلى أن "قلة فرص العمل الداخلية أثرت كذلك على العمال الأجانب، وكذلك زيادة الرسوم والضرائب على العمال الأجانب".

وطالب حكومة الإقليم بالاستماع لمطالب المنظمة وتقليل الرسوم على العمال الأجانب أسوة بما هو متبع في مناطق وسط وجنوب العراق.