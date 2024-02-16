جهاز المخابرات يطيح بشبكة دولية مختصة بتجارة المخدرات

2024-02-16 10:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، الاطاحة بشبكة دولية مختصة بتجارة المخدرات وبحوزتها أكثر من مليوني حبة مخدرة.

وذكر بيان للمخابرات تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت من القاء القبض على عدد من كبار تجار المخدرات المرتبطين باحدى الشبكات الدولية".

واوضح انه "بعد مداهمة اوكارهم في العاصمة بغداد تم ضبط أكثر من مليوني حبة مخدرة كانوا يخططون لتوزيعها في عدد من المحافظات العراقية".

واشار الى " احالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".