رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق

2024-02-16 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء بحث خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين"، مشيراً إلى أن "العراق يمثل اليوم أرضاً خصبةً للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية".وأكد السوداني أن "الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف".وفي ما يخص الأوضاع في غزة، أشار السوداني إلى "ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة".من جانبه، عبر كاميرون عن "رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة"، مؤكداً أن "هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية".