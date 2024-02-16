مساجد وهمية بالإقليم.. أوقاف كردستان تؤكد: حديث مغرض للتسقيط السياسي

2024-02-16 11:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -أربيل

نفى المتحدث باسم وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان نبز إسماعيل، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، وجود مساجد وهمية مسجلة في الأوقاف.

وقال إسماعيل لـ "بغداد اليوم" إن "عدد المساجد الرسمية المسجلة لدى وزارة الأوقاف هي 5800 مسجد، فضلا عن 145 كنيسة".

وأضاف أن "الحديث عن وجود مساجد وهمية وتستلم نثريات وموازنات هي حديث سياسي من جهات مغرضة هدفها تشويه صورة الوزارة وسمعة حكومة الإقليم والتسقيط السياسي".

وأشار إسماعيل، إلى أن "وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن جميع دور العبادة وهي من تدفع رواتب الأئمة والخطباء، وحتى المساجد التي يتم بناؤها عن طريق التبرعات، نحن المسؤولون عنها".

وكان نواب في برلمان كردستان وأحزابا معارضة كردية قد أكدوا في تصريحات لوسائل إعلامية كردية وفي مواقعهم الخاصة بالتواصل الاجتماعي، وجود المئات من المساجد الوهمية التي تخصص لها موازنات دون وجودها الفعلي.