"بغداد اليوم" تنشر نتائج امتحانات التمهيدي لتربيتي النجف وذي قار (رابط مباشر)

2024-02-16 11:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الابتدائي.

واشارت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، الى " نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024".

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وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت مديرية تربية النجف "نتائج الامتحان التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي/ الخارجي للعام الدراسي 2023/ 2024".





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