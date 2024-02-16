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"بغداد اليوم" تنشر نتائج امتحانات التمهيدي لتربيتي النجف وذي قار (رابط مباشر)

"بغداد اليوم" تنشر نتائج امتحانات التمهيدي لتربيتي النجف وذي قار (رابط مباشر)
2024-02-16 11:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار 

 أعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الابتدائي. 

 واشارت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، الى " نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024". 

رابط النتائج: اضغط هنا


وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت مديرية تربية النجف "نتائج الامتحان التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي/ الخارجي للعام الدراسي 2023/ 2024". 


رابط النتائج: اضغط هنا 

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