البشرية والمادية.. حصيلة جديدة لأضرار "إعصار البدوانية" في ديالى

2024-02-16 11:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، عن اضرار أعصار البدوانية شمال غرب ديالى، مشيراً الى أن نحو 40 منزلا تضرر فيما اصيب ثلاثة اشخاص في ظاهرة غريبة لم تسجل من قبل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "التقرير الشامل حول اعصار البدوانية شمال غرب ديالى اشار الى أن نحو 40 منزلا تضرر بنسب متفاوتة مع اصابة 3 اشخاص بجروح".

واضاف، أن "قوة الاعصار تسببت في قلع اشجار واعمدة كهرباء وانهيار في بعض الجدران الخارجية للمنازل والسقوف الثانوية".

من جهته، قال محمد خليل أحد سكنة المناطق المتضررة لـ "بغداد اليوم"، إن "الاعصار دام قرابة 20 دقيقة وكانت لحظات رعب مخيفة جدا لم اشاهدها في حياتي وانا ابلغ من العمر 54 سنة".

وأضاف: "كان اعصار حقيقي ولولا قوة منازلنا الكونكريتية لكنا في خبر كان".

وبشأن الاعصار القمعي، اشار الراصد الجوي صادق عطيه، الى أن "سحب قمعية تشكلت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس في اطراف قضاء الخالص وتسبب باقتلاع اعمدة الكهرباء ونفوق عدد من الحيوانات وانهيار عدد من المنازل".

وأضاف، أن "السحب القمعية هي سحب تنحدر للاسفل تشبه شكل مخروط القمع، وتلتف حولها رياح شديدة السرعة ويصحبها هطول يمتاز بالغزارة احيانا. وتشكلها يصاحب السحب الرعدية العملاقة.

وأمس الخميس، اعلن مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، بدء تدفق "السيول الايرانية" الجارفة في 3 وديان حدودية شرق العراق.

وقال الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" غزارة الامطار في الشريط الحدودي العراقي- الايراني خلال الساعات الماضية دفعت الى تدفق سيول جارفة بمعدلات متفاونة في وديان (طهلاو- لميا- ترلساق)".

واضاف، أن" قوة السيول تتركز حاليًا في طهلاو فيما جاري رصد بقية الوديان بالتنسيق مع خلية الازمة الحكومية"، مؤكدا ان "الوضع تحت السيطرة ولم تؤدي السيول الى محاصرة قرى زراعية خاصة ضمن الشريط الحدودي بالوقت الحالي".

واشار الى أن" الجهد الحكومي بالاستنفار للتدخل عند الضرورة"، لافتا الى ان"تدفق السيول لم يصل الى مرحلة الذروة وبانتظار ما تسفر عنه الساعات القادمة والتي يتوقع بانها ستشهد معدلات اعلى لغزارة الامطار وفق التقرير الانواء الجوية".