الإعمار تعلن قرب إعادة فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان

2024-02-16 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- امنة السلاميأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة عن قرب إعادة فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل النجار لوكالة الانباء العراقية (واع) إنه "تم استكمال وضع الضوابط والمعايير الخاصة باستمارة المفاضلة للتقديم الالكتروني على قروض صندوق الاسكان"، لافتا إلى أن "هناك بعض الجزئيات البسيطة فقط وستتم دراستها ومن ثم سيتم تفعيلها الكترونيا ونشرها على الموقع الخاص بصندوق الاسكان خلال الايام المقبلة".وكان وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، قد اعلن في وقت سابق، اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان.وقال ريكاني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اعتماد آلية جديدة للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة"، مبيناً أن "الصندوق سيفتح باب التقديم لجميع المواطنين، وسيتم منح القروض الى المستحقين بموجب نقاط الأفضلية، مع احتفاظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض حسب توفر المبالغ لدى الصندوق".وأضاف الوزير أن "تطبيق هذه الآلية في التقديم جاء لزيادة الشفافية وتحقيق العدالة بين المواطنين المتقدمين"، مبيناً أن "المبالغ المخصصة للقروض محدودة، وسيتم توزيعها بين المحافظات حسب النسب السكانية والفجوة في عدد الوحدات السكنية".