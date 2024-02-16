2024-02-16 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، اجتماعات المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب المنعقد في المغرب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ترأس اجتماعات المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب المنعقد في المغرب".وقال المندلاوي، خلال الاجتماعات، إن "بلوغ هدف أمن وازدهار شعوبنا العربية لن يتحقق إلا من خلال تطوير قطاع الطاقة وتكامل أسواقنا وتوفير بيئة آمنة للتنمية المستدامة".