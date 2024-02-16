بطولة دولية لكرة طائرة القدم الشاطئية في بغداد

2024-02-16 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق الاتحاد الدولي لكرة طائرة القدم الشاطئية (الفوتفولي) على إقامة البطولة الدولية للمحترفين في بغداد بتاريخ( 18/ 5/ 2024) بمشاركة دول اوربية وامريكية وآسيوية.وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة طائرة القدم الشاطئية كرار علي صابر لوكالة الانباء العراقية (واع) ان" الاتحاد الدولي وافق على اقامة بطولة العالم لكرة طائرة القدم الشاطئية للمحترفين في بغداد منتصف الشهر الخامس من هذا العام ".وأضاف أن " اتحاد اللعبة باشر بالتحضيرات لهذا الحدث العالمي الكبير ويعمل بكل احترافية من اجل الظهور بصورة تليق باسم العراق وتتضافر كل الجهود من أجل نجاح هذه البطولة المهمة، لاسيما ان العراق اليوم قادر على احتضان البطولات العالمية ولمختلف الالعاب الرياضية ".