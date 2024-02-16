2024-02-16 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الجمعة، عن تضرر عشرات المنازل جراء الإعصار الذي ضرب قرى في قضاء الخالص بمحافظة ديالى في ساعة متأخرة ليلة أمس.

وذكرت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وإعصار قوي ضرب قريتيّ البدوانية والمجدد التابعتان لقضاء الخالص، وتسبب بأضرار مادية متفاوتة لـ50 منزلاً، كما أصيب شخص واحد بجروح متوسطة ويرقد حالياً في المستشفى".

وأضافت "فضلاً عن تضرر مدرسة (الروان) الابتدائية الكرفانية في قرية البدوانية بالكامل، وكذلك تضرر أعمدة الكهرباء والأشجار ونفوق بعض الحيوانات الداجنة".

وأشارت الجمعية إلى أن فرقها باشرت بنقل مواد غذائية وإغاثية للعوائل المتضررة والبالغة قرابة 100 عائلة.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، قد ذكر أن أعصاراً شديداً ضرب قرى البدوانية والمجدد والمحمودية في أطراف قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى، مشيراً إلى أن تضرر 15 منزلاً وإحدى المدارس إلى جانب سقوط أعمدة الكهرباء وانقطاع التيار عن تلك القرى.