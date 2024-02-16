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اعتقال مسؤول في وزارة الزراعة متهم بالارهاب شمالي بغداد

اعتقال مسؤول في وزارة الزراعة متهم بالارهاب شمالي بغداد
اعتقال مسؤول في وزارة الزراعة متهم بالارهاب شمالي بغداد
2024-02-16 11:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، باعتقال مسؤول في وزارة الزراعة متهم بالارهاب شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض على المتهم ( س.ع) تولد 1970 يعمل موظف في وزارة الزراعة/ مديرية زراعة بغداد والصادر امر قبض بحقه من محكمة التحقيق المركزية وفق المادة 4/1 ارهاب".

واضاف، أن "المتهم مطلوب من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ضمن قضاء التاجي".


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