اعتقال مسؤول في وزارة الزراعة متهم بالارهاب شمالي بغداد

2024-02-16 11:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، باعتقال مسؤول في وزارة الزراعة متهم بالارهاب شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض على المتهم ( س.ع) تولد 1970 يعمل موظف في وزارة الزراعة/ مديرية زراعة بغداد والصادر امر قبض بحقه من محكمة التحقيق المركزية وفق المادة 4/1 ارهاب".

واضاف، أن "المتهم مطلوب من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ضمن قضاء التاجي".



