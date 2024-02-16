الجيش الاسرائيلي يعتقل العشرات داخل مستشفى جنوب قطاع غزة

2024-02-16 11:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعتقل الجيش الاسرائيلي الجمعة عشرات الاشخاص داخل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيان ان قواته عثرت على أسلحة داخل المستشفى وألقت القبض على العشرات من المشتبه فيهم، من بينهم أكثر من 20 شخصا شاركوا في هدمات 7 تشرين الأول/اكتوبر على اسرائيل، بحسب البيان. وأكد تواصل القوات التابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية دقيقة ومحدودة ضد حركة حماس في مستشفى ناصر، ويستند هذا النشاط إلى معلومات استخباراتية. وشدد على أن أن حماس استخدمت في السابق المستشفى كمنصة لإطلاق قذائف الهاون، بما في ذلك خلال هجوم لحماس الشهر الماضي والذي تم الكشف عنه في صور رادار الجيش الإسرائيلي. وأكّد