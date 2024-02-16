2024-02-16 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية يوم أمس. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش: “لا يزال هناك مرضى مصابون بجراح خطيرة ومرضى داخل المستشفى”، مشددا على أن “هناك حاجة ملحة لتوصيل الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة”. […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية: نحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس أولاً على ايرث نيوز.