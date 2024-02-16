2024-02-16 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بصدد تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي لأهداف مدنية لبنانية. وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية بتاريخ 14 فبراير/شباط على أهداف مدنية تعتبر […]

ظهرت المقالة لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.