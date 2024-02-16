2024-02-16 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بعد اعلان مجلس القضاء الاعلى، استجواب “عائلة” الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، موضحا أنه تمت استعادتهم من خارج العراق. ويأتي إعلان السلطات العراقية تزامناً مع إعلان قناة “العربية” السعودية عن بثّها مقابلة مع “زوجة البغدادي” التي تدعى “أسماء محمد”، كشفت من خلالها تفاصيل “مهمة” من هي أسماء فوزي محمد الكبيسي؟ […]

ظهرت المقالة كشفت اسرار عن زعيم داعش.. من هي زوجة البغدادي “اسماء الكبيسي”؟ أولاً على ايرث نيوز.