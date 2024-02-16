هذا ما خلفته الأمطار بمنازل المواطنين في السليمانية (صور)

2024-02-16 12:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وثقت عدسة كاميرا شفق نيوز، يوم الجمعة، حجم الأضرار التي لحقت بعدد من المنازل في حي كنكوه التابع لمنطقة طاسلوجه غرب السليمانية، ليل الخميس، بسبب موجة الأمطار الجارفة.

وقال رهيل أحمد (صاحب منزل متضرر) لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار اشتدت بعد الساعة السادسة والنصف مساء، ما أدى إلى دخول مياه الأمطار بصورة سريعة داخل عدد من المنازل في هذا الحي"، مشيرا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يتعرض لها سكان هذا الحي لهكذا حالة بل تكررت لمرات عديدة.

وعن حجم الأضرار التي لحقت بمنازل بعض المواطنين، أكد أحمد، أن "60% من ممتلكات منزلي تضررت بصورة كاملة وكذلك منازل أخرى وهذا سيتسبب بأعباء مالية على الأسر المتضررة"، مؤكدا أن "الجهد الحكومي يقتصر سنوياً على سحب المياه من الشوارع الفرعية والرئيسية، لكن الأمر يستدعي إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة مياه الأمطار في الحي".

هذا وكانت إدارة قضاء جمجمال في السليمانية، قد أعلنت في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، انهيار طريق سنكاو جمجمال بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة أمس، كما دعت المواطنين إلى عدم الذهاب اتجاه ذلك الطريق.