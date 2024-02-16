أنشيلوتي يطلب من إداري ريال مدريد تجديد عقد اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي

2024-02-16 12:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتقدم المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بطلب إلى إدارة ريال مدريد، بتجديد عقد اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي، بحسب شبكة "ريليفو".ويرتبط ميندي، البالغ من العمر 28 عاما، بعقد مع ناديه ريال مدريد حتى صيف عام 2025.وحاول ريال مدريد، الصيف الماضي، بيع اللاعب الفرنسي، في ظل كثرة إصاباته وابتعاده عن مستواه، لكن لم ينجح الأمر، وظل ميندي داخل قلعة البرنابيو.وتغير موقف فيرلاند ميندي هذا الموسم، حيث نجح في استعادة مستواه، ووصفه المدرب الإيطالي بأنه "أفضل ظهير أيسر دفاعي في العالم".وأشارت الشبكة، إلى أنه من غير المستبعد، أن يعرض ريال مدريد، عرض التجديد على ميندي، في انتظار تطور موقف الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ.