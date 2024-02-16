نائب رئيسه: مجلس محافظة البصرة "مستقر" وهذه خططه

2024-02-16 12:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة اسامة سعد، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، ان المجلس مستقر، فيما اشار الى خططه المستقبلة التي ستنفذ بالمحافظة.

وقال سعد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشكيلة المجلس الاخيرة المتكونة من اعضاء من مختلف الكتل (توليفة مستقرة)، ادت الى ولادة حكومة محلية ستشرع بتنفيذ كبرى المشاريع بالمحافظة".

واضاف نائب رئيس المجلس أن "مجلس المحافظة بانتظار تهيئة مكان مناسب له لغرض الشروع بعمله بعد حرق بنايته ابان تظاهرات2018 ".

واوضح أنه "هناك خطة طموحة بانتظار تنفيذها هذا العام وسيكون اهمها الطريق الحولي، اضافة لمشاريع خدمات البنى التحتية لكثير من مناطق المحافظة".

وأمس الاربعاء، ابدت عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم اطياف التميمي، تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في المضي بتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن في محافظة البصرة.

وقالت التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الخلافات التي كانت بين اعضاء مجلس المحافظة انتهت، واليوم اصبحنا زملاء في مجلس واحد وهدفنا سيكون واحدا.

وردّت التميمي" عمّا اذا كانت البصرة ستدفع ثمن قيام أعضاء المجلس بتجديد الولاية للعيداني، خلافا لرغبة القوى السياسي في بغداد، بالقول: اننا "نتمنى ان لاندفع ثمن ذلك فمحافظ البصرة اسعد العيداني هو رجل محنك ويستطيع ان يدير البصرة ويتجاوز اي امور لاتخدم المحافظة"، بحسب وصفها، مشيرة الى ان "الخلافات السابقة كانت منافسات انتخابية والان نقول ان الأمور على مايرام وتتجه نحو الإيجابية".