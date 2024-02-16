حراك سياسي لعقد جلسة مجلس ديالى خلال 48 ساعة.. بغداد أعطت "ضوء اخضر"

2024-02-16 13:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، وجود حراك سياسي لعقد جلسة مجلس ديالى خلال 48 ساعة، فيما اشار الى أن بغداد اعطت "ضوء اخضر" وأن الكرة في ملعب القوى السنية بالمحافظة.

جلسة الحسم

وقال المصدر في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" نخب سياسية من الاطار التنسيقي والسيادة وتقدم وبقية الكتل في اتصال مستمر منذ يوم أمس وحتى الآن مع قوائمها في ديالى من اجل المضي في تشكيل الحكومة المحلية واعطاء الضوء الاخضر لعقد الجلسة خلال 24- 48 ساعة من الان".

واضاف، أن "الكرة الان في ملعب القوى السنية في طرح مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس ديالى او ترك الامر للتصويت في جلسة الحسم"، لافتا الى أن" قرار هادي العامري بتغيير مرشحه لمنصب المحافظ أنهى 50% من ازمة المحافظة السياسية وهي الاهم لكن يبقى منصب رئيس المجلس مثار جدل بين فريقين من الاطراف السنية".

واشار الى أنه" هناك قلق من أن تنتقل التظاهرات في المقدادية وبلدروز الى بعقوبة وبالتالي ربما تنعكس على موعد عقد جلسة الحسم في ظل رفض البعض من المناطق استبعاد مثنى التميمي من سباق الترشيح لمنصب محافظ ديالى".

مرشح التسوية

وامس الخميس، طرح رئيس منظمة بدر، هادي العامري، مرشح تسوية لمنصب محافظ ديالى في محاولة منه لانهاء النزاع السياسي في تشكيل الحكومة المحلية بالمحافظة وحالة الانقسام والجمود الحاصل فيها.

وقال العامري في رسالة الى اعضاء مجلس محافظة ديالى تلقتها "بغداد اليوم"، "بعد الدعاء لكم بالتوفيق والتسديد لخدمة محافظتكم العزيزة، محافظة ديالى التي تعرضت الى شتى صنوف الارهاب الاعمى منذ عام 2003 والى اليوم، وقدمت خيرة ابنائها شهداء على طريق الحرية والكرامة وكل الشكر والامتنان والتقدير الى محافظ ديالى مثنى التميمي على جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة اهل ديالى".

وأضاف انه "ونظرا للانسداد السياسي وانقسام اعضاء مجلس محافظة ديالى الى فريقين، وحرصا منا على استقرار امن ديالى وعدم العودة الى المربع الاول، لذلك قررنا ترشيح مرشح تسوية وهو الشاب الكفوء (محمد جاسم العميري) (وهو نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري) وهو من العوائل المحترمة والمرموقة في محافظة ديالى".

وأعرب العامري عن "أمله من كل الاطراف والكتل السياسية الدعم والتأييد والاسناد في هذه المهمة الصعبة".

وتابع كما "نأمل من ولدنا محمد العميري ان يكون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، المهم بالنسبة لنا استقرار ديالى وخدمة اهلها".