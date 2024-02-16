تحذير لساكني ضفاف دجلة في سامراء

2024-02-16 13:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر قائممقام مدينة سامراء، بكر محمد شريف، اليوم الجمعة (16 شباط 2024) ساكني ضفاف دجلة في المدينة الى أخذ الحيطة والحذر بعد تدفق سيول من أعالي المدينة.

وقال شريف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ونتيجة لتساقط الأمطار في شمال العراق التي تسببت بورود سيول عبر نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل والتي تصب في عمود نهر دجلة في مقدم سدة سامراء عليه يتطلب اخذ الحيطة والحذر من الساكنين كافة على ضفاف نهر دجلة في مقدم ومؤخر سدة سامراء".

ولفت الى انه "سيتم تصريف الموجة بإتجاه بغداد عبر سدة سامراء".

وتشهد البلاد لحالة مطرية منذ اليومين الماضيين نتيجة اندماج المنخفضين، الأول قادم من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ما ادى إلى تساقط أمطار في عموم البلاد خفيفة في بعض المناطق ومتوسطة وشديدة في مناطق أخرى" وفقاً للانواء الجوية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري للوكالة الرسمية أمس، ان "موجة الأمطار الحالية ستنتهي يوم السبت (غداً) لكنها ستعاود الهطول نهاية شهر شباط الجاري".