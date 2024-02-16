رئيس الوزراء يستقبل قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي

2024-02-16 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال ستيورات مونش.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال ستيورات مونش، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتعاون بين بعثة الناتو والجهات الأمنية العراقية، خصوصاً في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري، كما جرى التباحث بشأن عدد من المسائل التي تخص الدعم اللوجستي لبعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، بعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتولّي هولندا قيادة مهمة بعثة الحلف في شهر آيار القادم".وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بـ"مستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية وحلف الناتو، والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".من جانبه، أعرب الأدميرال مونش عن "تقديره لما تقدمه الحكومة من تسهيلات ودعم لبعثة الحلف، العاملة في العراق".