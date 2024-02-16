منتخب العراق السلوي يصل لبنان للمشاركة في كأس بيروت

2024-02-16 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل منتخب العراق السلوي، اليوم الجمعة، إلى لبنان للمشاركة في كأس بيروت betarabia.وقال بيان لاتحاد كرة السلة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عقد المنتخبات المشاركة في كأس بيروت betarabia، اكتمل بوصول بعثة المنتخب العراقي برئاسة رئيس الاتحاد حسين العميدي وكان في استقبالها بمطار الرئيس رفيق الحريري اللجنة المنظمة، التي رحّبت بها في الربوع اللبنانية".وأضاف البيان، أنه "فور وصول البعثة، توجّهت إلى فندق "بيل أزور" مكان إقامة البعثات المشاركة في البطولة، التي تنطلق غداً السبت 17 شباط الجاري وتستمر إلى 20 منه، على ملعب نادي غزير، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، من تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس".وتابع البيان، أن "المنتخب العراقي سيخوض المباراة الافتتاحية السبت بمواجهة نظيره اللبناني الساعة 16:45، تليها مباراة سوريا وفلسطين الساعة 19:30، وتُتابع البطولة يوم الأحد بلقاء لبنان وفلسطين الساعة 16:45، فيما يلعب منتخبا العراق وسوريا الساعة 19:30، وتُختتم يوم الثلاثاء في 20 شباط حيث يلعب العراق وفلسطين الساعة 15:30، فيما يلعب لبنان وسوريا الساعة 17:45، والمباريات كلها ستقام في قاعة نادي غزير".