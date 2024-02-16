نيجيرفان بارزاني وغوتيريش ورئيس الوزراء القطري يتفقون على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

2024-02-16 13:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، على أن السلام والاستقرار في العراق والإقليم مهم للمنطقة بأكملها، فيما شدد بارزاني ورئيس الوزراء القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على أهمية التعاون المشترك بين بلدان المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار.

وذكر بيان رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع بغوتيريش على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وتباحثا حول التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق والمنطقة بشكل عام.

واتفق الجانبان على أن السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان مهم للمنطقة بأكملها ويجب حماية أمن العراق وسيادته وعدم السماح بالتورط في الصراع الدائر في المنطقة.

وشددا على أنه في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بوضع أمني حساس، يجب على الجميع أن يضبطوا أنفسهم ويساعدوا في تهدئة الوضع والحفاظ على الاستقرار.

وأشاد بارزاني بحضور ودور الأمم المتحدة ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان، وثمّن عمل وأنشطة الفريق الأممي في العراق.

من جانبه، شكر غوتيريش الرئيس نيجيرفان بارزاني على دوره الإيجابي في العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

آخر تطورات مباحثات أربيل وبغداد لحل المشاكل بينهما والوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وضرورة إجراء انتخابات إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن والوضع في المنطقة بشكل عام والحرب والوضع الإنساني في غزة، كانت بعض المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

وفي السياق، اجتمع بارزاني مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الأمنية في المنطقة والحرب في غزة والوضع المتوتر في الشرق الأوسط والتداعيات، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك بين بلدان المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار.

وكان تعاون قطر مع العراق وإقليم كوردستان في مكافحة مخاطر الإرهاب والتحديات الأمنية مع عدة مواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك محاور خلال الاجتماع.