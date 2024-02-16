2024-02-16 13:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أدانت دولة قطر بشدة التهديدات الإسرائيلية بغزو مدينة رفح، محذرة من كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال إحاطة حول الأوضاع في قطاع غزة. […]

ظهرت المقالة قطر تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف خطط إسرائيل لغزو رفح أولاً على ايرث نيوز.